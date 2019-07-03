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В Рогачевском районе сгорели 340 тонн свежего сена
Источник материала: Tut.by
Вечером 3 июля в деревне Лучи Рогачевского района загорелся склад с сеном,
Открытым пламенем горел сеносклада 1975 года постройки частного сельскохозяйственного предприятия «Заболотье-2010».
В результате пожара огнем уничтожена кровля и 340 тонн сена укоса нынешнего года.
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматривают версию поджога.
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Рассматривают версию поджога.
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