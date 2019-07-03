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В Рогачевском районе сгорели 340 тонн свежего сена

04.07.2019 11:39 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 3 июля в деревне Лучи Рогачевского района загорелся склад с сеном, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Открытым пламенем горел сеносклада 1975 года постройки частного сельскохозяйственного предприятия «Заболотье-2010».

В результате пожара огнем уничтожена кровля и 340 тонн сена укоса нынешнего года.


Фото: МЧС

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматривают версию поджога.

 
 
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