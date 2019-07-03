СК возбудил уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске

Источник материала: Вороновская газета





По данным следствия, 3 июля во время праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения 10 гражданам.

Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь , скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости.

Главным следственным управлением Следственного комитета по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщили в telegram-канале Следственного комитета.

Создана следственная группа из сотрудников центрального аппарата Следственного комитета, УСК по городу Минску и УСК по Минской области.

По делу выдвинуты и отрабатываются версии о:

-неисправности салютных установок,

-неисправности фейерверочных изделий,

-неправильном заряжании салютных установок,

-неправильной эксплуатации салютных установок.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Продолжается работа на местах происшествий, изымается техническая документация, связанная с эксплуатацией салютных установок и фейерверочных изделий. Допрашиваются свидетели, в том числе военнослужащие, осуществлявшие заряжание, и сотрудники предприятия-поставщика фейерверков.

Назначены экспертные исследования. Расследование продолжается.