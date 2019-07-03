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СК возбудил уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске
04.07.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По данным следствия, 3 июля
Одна женщина, несмотря
Главным следственным управлением Следственного комитета по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщили в telegram-канале Следственного комитета.
Создана следственная группа из сотрудников центрального аппарата Следственного комитета, УСК по городу Минску и УСК по Минской области.
По делу выдвинуты и отрабатываются версии о:
-неисправности салютных установок,
-неисправности фейерверочных изделий,
-неправильном заряжании салютных установок,
-неправильной эксплуатации салютных установок.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Продолжается работа на местах происшествий, изымается техническая документация, связанная с эксплуатацией салютных установок и фейерверочных изделий. Допрашиваются свидетели, в том числе военнослужащие, осуществлявшие заряжание, и сотрудники предприятия-поставщика фейерверков.
Назначены экспертные исследования. Расследование продолжается.
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По данным следствия, 3 июля во время праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки,...
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