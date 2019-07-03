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В Глубокском районе мужчина самовольно залез в чужой дом - и сгорел там
Источник материала: Tut.by
В Глубокском районе мужчина самовольно залез в дом односельчанина и погиб там при пожаре. Инцидент произошел в пятом часу утра 3 июля в деревне Черенка,
Когда сотрудники МЧС прибыли на место, дом горел открытым пламенем, в огне были и две хозпостройки.
Хозяин дома — 63-летний пенсионер — живет в Поставах. Эту недвижимость он использовал под дачу и в момент происшествия здесь не находился.
Под обрушившимися конструкциями спасатели нашли труп 38-летнего мужчины. Он жил в этой деревне с матерью и залез в чужой дом самовольно.
Детальные обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
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Хозяин дома - 63-летний пенсионер - живет в Поставах. Эту недвижимость он использовал под дачу и в момент происшествия здесь не находился.
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