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В Глубокском районе мужчина самовольно залез в чужой дом - и сгорел там

04.07.2019 13:00 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Глубокском районе мужчина самовольно залез в дом односельчанина и погиб там при пожаре. Инцидент произошел в пятом часу утра 3 июля в деревне Черенка, сообщает МЧС.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, дом горел открытым пламенем, в огне были и две хозпостройки.

Хозяин дома — 63-летний пенсионер — живет в Поставах. Эту недвижимость он использовал под дачу и в момент происшествия здесь не находился.

Под обрушившимися конструкциями спасатели нашли труп 38-летнего мужчины. Он жил в этой деревне с матерью и залез в чужой дом самовольно.

Детальные обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

 
 
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Хозяин дома - 63-летний пенсионер - живет в Поставах. Эту недвижимость он использовал под дачу и в момент происшествия здесь не находился.
 
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