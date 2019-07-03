В Глубокском районе мужчина самовольно залез в чужой дом - и сгорел там

Источник материала: Tut.by

В Глубокском районе мужчина самовольно залез в дом односельчанина и погиб там при пожаре. Инцидент произошел в пятом часу утра 3 июля в деревне Черенка, сообщает МЧС.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, дом горел открытым пламенем, в огне были и две хозпостройки.

Хозяин дома — 63-летний пенсионер — живет в Поставах. Эту недвижимость он использовал под дачу и в момент происшествия здесь не находился.

Под обрушившимися конструкциями спасатели нашли труп 38-летнего мужчины. Он жил в этой деревне с матерью и залез в чужой дом самовольно.

Детальные обстоятельства и причина пожара устанавливаются.