В Витебске в скейт-парке разбился подросток. Состояние - крайне тяжелое

Источник материала: Tut.by

Шестнадцатилетний подросток днем 1 июля получил травмы во время катания на велосипеде в скейт-парке рядом с Летним амфитеатром в Витебске. Юноша находится в больнице, сообщает СК.



Фото: vk.com/typical_vitebsk

Подросток упал и получил телесные повреждения.

— Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла записи камер видеонаблюдения, опросила родственников юноши и очевидцев, — рассказали в СК.

«Десятиклассник катался на горном велосипеде и зацепился за рампу в скейт-парке.

Парень находится в крайне тяжелом состоянии», — сообщает один из витебских пабликов.