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В Витебске в скейт-парке разбился подросток. Состояние - крайне тяжелое

04.07.2019 15:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шестнадцатилетний подросток днем 1 июля получил травмы во время катания на велосипеде в скейт-парке рядом с Летним амфитеатром в Витебске. Юноша находится в больнице, сообщает СК.


Фото: vk.com/typical_vitebsk

Подросток упал и получил телесные повреждения.

— Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла записи камер видеонаблюдения, опросила родственников юноши и очевидцев, — рассказали в СК.

«Десятиклассник катался на горном велосипеде и зацепился за рампу в скейт-парке.
Парень находится в крайне тяжелом состоянии», — сообщает один из витебских пабликов.

 
Теги: Витебск
 
 
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