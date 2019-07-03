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В Витебске в скейт-парке разбился подросток. Состояние - крайне тяжелое
Источник материала: Tut.by
Шестнадцатилетний подросток днем 1 июля получил травмы во время катания на велосипеде
Подросток упал и получил телесные повреждения.
— Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла записи камер видеонаблюдения, опросила родственников юноши и очевидцев, — рассказали в СК.
«Десятиклассник катался на горном велосипеде и зацепился за рампу в скейт-парке.
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Юноща находится в больнице.
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