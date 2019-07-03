В Малоритском районе пенсионер погиб от удара электрическим током

Источник материала: Виртуальный Брест

Несчастный случай произошел 30 июня вблизи деревни Ямница Малоритского района. Мужчина, 1956 года рождения, приехал с семьей на дачный участок, чтобы полить огород. Решив использовать для этих целей воду из находившегося вблизи искусственного водоема, пенсионер использовал гидрофор. Вероятно забыв о том, что удлинитель подключен в сеть, мужчина, держась за кабель, зашел в водоем. В результате контакта, предположительно ударом электрического тока он был смертельно травмирован.





В ходе осмотра места происшествия обнаружен кабель-удлинитель, на котором имелись оголенные провода, экспертом изъяты вещественные доказательства.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Малоритским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

Эксперты предупреждают о необходимости осторожного обращения с электроприборами и иным оборудованием, подключенным к электрической сети, особенно во влажных помещениях, в бассейнах, водоемах, так как вода является проводником электрического тока.

Татьяна Коток, официальный представитель управления

Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области