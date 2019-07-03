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В Малоритском районе мужчина погиб от удара током, поливая свой огород
Источник материала: Tut.by
63-летний житель Малоритского района погиб от удара током в собственном огороде, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.
30 июня мужчина приехал с семьей на хутор вблизи деревни Ямница, чтобы полить огород. Воду он решил брать из искусственного водоема с помощью насосной станции. По предварительной версии, мужчина забыл, что гидрофор подключен в сеть, и вошел в воду, держась за оголенный провод удлинителя.
Мужчину ударило током. Спасти его не удалось.
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