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Рецидивист из Буда-Кошелевского района обвиняется в изнасиловании девушки в Гомеле

04.07.2019 — ЧП | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины из Буда-Кошелевского района, обвиняемого в совершении нескольких преступлений в Гомеле, сообщила БЕЛТА официальный представитель областного УСК Мария Кривоногова.

Рецидивист из Буда-Кошелевского района обвиняется в изнасиловании девушки в Гомеле

В марте этого года мужчина приехал в Гомель из России, где последние пять лет отбывал наказание. В ночь с 18 на 19 марта решил отметить освобождение. «Со случайным прохожим распил спиртное и вместе отправились гулять по городу. На ул.Советской возле остановки «Университет» обвиняемый избил 33-летнюю женщину: беспричинно ударял по различным частям тела, хватал за волосы и одежду, бил об остановку. Вечером 25 марта у одного из домов на ул.Ефремова в присутствии прохожих совершил хулиганские действия в отношении 29-летней женщины. Через пару часов во дворе на пр.Космонавтов внезапно напал на 20-летнюю девушку. Совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и изнасилование. После этого под угрозой физической расправы забрал Br5″, — сказала официальный представитель областного УСК. Мужчина скрылся с места преступления.

Как выяснилось, ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за изнасилование на территории Беларуси и России. Причем впервые надругался над женщиной, когда ему было 16 лет. Кроме того, в Беларуси он неоднократно отвечал по закону за кражи, угон, особо злостное хулиганство, умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.

На основании собранных по делу доказательств Гомельским городским отделом СК мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям УК Беларуси за хулиганство, злостное хулиганство, изнасилование и иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей с применением насилия и угроз его применения, разбой.

По заключению комплексной стационарной психиатрической экспертизы, обвиняемый страдает эмоционально неустойчивым расстройством личности. «Однако психическое расстройство не лишало его возможности осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими. Он не нуждается в применении принудительных мер безопасности и лечения», — отметили в УСК.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/retsidivist-iz-buda-koshelevskogo-rajona-obvinjaetsja-v-iznasilovanii-devushki-v-gomele-353852-2019/
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БЕЛТА.

 
Теги: Гомель
 
 
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины из Буда-Кошелевского района, обвиняемого в совершении нескольких преступлений...
 
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