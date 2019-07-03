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На Мозырщине из-за непотушенной сигареты погиб мужчина и едва не задохнулись в дыму его соседи

04.07.2019 17:30 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозырском районе загорелась квартира в многоэтажке. Погиб хозяин и едва не задохнулись проживающие по соседству женщина и трое детей. Спасатели вовремя их обнаружили и вывели из дома. Подробности сообщили в МЧС.


Инцидент произошел ночью 4 июля в деревне Рудня. Работники МЧС в горящей комнате на кровати обнаружили хозяина квартиры. Мужчину вынесли на улицу, но к тому времени он уже был мертв.

Из соседней квартиры были спасены женщина и ее трое детей — 2012, 2014 и 2019 годов рождения. Чтобы их вывести на улицу, пришлось использовать маски.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

 
 
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Из соседней квартиры были спасены женщина и ее трое детей - 2012, 2014 и 2019 годов рождения.
 
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