Обошлось без жертв. В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Источник материала: Tut.by

В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Об этом сообщает CNN .

Магнитуда землетрясения составила 6,4 балла. Очаг находился в 196 километрах от Лос-Анджелеса. Толчки чувствовались даже в Лас-Вегасе. Кроме того, после самого сильного толчка произошло четыре более слабых магнитудой 4,7, 3,5, 3,8 и 4,2.

Недалеко от эпицентра находится город Риджкрест и полигон ВМС США в районе Чайна Лейк. Из-за происшествия пришлось эвакуировать людей из местной больницы. Также в районе произошли пожары и разрушения.

Представители службы пожарной охраны округа заявили на пресс-конференции, что при пожарах несколько человек получили легкие травмы. Информация о погибших не поступала.

Президент США Дональд Трамп уже проинформирован о происшествии. Он написал в своем аккаунте в Twitter , что получил полную информацию по ситуации и держит все под контролем.

Последнее землетрясение такой же силы в Калифорнии произошло в 1994 году. Тогда подземный толчок магнитудой 6,7 стал причиной гибели 60 человек и массовых разрушений. Штат Калифорния понесла убытки на десятки миллиардов долларов.