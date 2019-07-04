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Миллиардер из США погиб при крушении вертолета в районе Багамских островов
Источник материала: Tut.by
Американский миллиардер Кристофер Клайн находился на борту вертолета, который в четверг разбился в районе Багамских островов. Клайн и еще шесть человек погибли, сообщил американский интернет-ресурс
По данным портала, эту информацию подтвердили знакомые миллиардера. 61-летний угольный магнат Кристофер Клайн проживал в американском штате Западная Вирджиния. По оценкам журнала Forbes, его состояние превышало $1,8 млрд
Ранее агентство
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61-летний угольный магнат Кристофер Клайн проживал в американском штате Западная Вирджиния. По оценкам журнала Forbes, его состояние превышало $ 1,8 млрд
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