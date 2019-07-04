Миллиардер из США погиб при крушении вертолета в районе Багамских островов

Источник материала: Tut.by

Американский миллиардер Кристофер Клайн находился на борту вертолета, который в четверг разбился в районе Багамских островов. Клайн и еще шесть человек погибли, сообщил американский интернет-ресурс Metro News .



Кристофер Клайн со своей бывшей девушкой, шведской моделью Элин Нордегрен, 2014 год. Фото: Reuters

По данным портала, эту информацию подтвердили знакомые миллиардера. 61-летний угольный магнат Кристофер Клайн проживал в американском штате Западная Вирджиния. По оценкам журнала Forbes, его состояние превышало $1,8 млрд

Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на представителей полиции на Багамских островах, что при авиакатастрофе погибли семь человек. Вертолет направлялся в город Форт-Лодердейл в штате Флорида. Все погибшие были гражданами США.