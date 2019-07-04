Женщина погибла из-за тестомесильной машины в Чаусах

Источник материала: Tut.by

В Чаусах погибла 52-летняя рабочая райпо. Она выполняла работы на тестомесильной машине и получила смертельные травмы, сообщили в Следственном комитете.



Фото: Следственный комитет

По данным следствия, женщина погибла 4 июля около 22.00 на производственном участке Чаусского райпо. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По факту гибели женщины проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка произошедшему.