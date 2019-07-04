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Женщина погибла из-за тестомесильной машины в Чаусах
Источник материала: Tut.by
В Чаусах погибла 52-летняя рабочая райпо. Она выполняла работы на тестомесильной машине и получила смертельные травмы,
По данным следствия, женщина погибла 4 июля около 22.00 на производственном участке Чаусского райпо. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По факту гибели женщины проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка произошедшему.
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52-летняя рабочая райпо находилась на производственном участке организации.
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