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По уголовному делу о взрывах фейерверков в Минске задержаны подозреваемые

05.07.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

"В ходе следствия установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями: они осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними", - рассказали в СК. Мужчины (28 и 25 лет) прибыли в Беларусь специально для оказания технической помощи при подготовке к праздничному салюту. В их действиях, по информации Следственного комитета, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.299 (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. Расследование продолжается.-0-
https://www.belta.by/incident/view/po-ugolovnomu-delu-o-vzryvah-fejerverkov-v-minske-zaderzhany-podozrevaemye-353881-2019/

 
 
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По уголовному делу о взрывах фейерверков 3 июля в Минске задержаны подозреваемые, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
 
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