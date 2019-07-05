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В Молодечно пациент не хотел выходить из скорой, ударил водителя - и тот умер
Источник материала: Tut.by
Утром 5 июля в Молодечно погиб водитель скорой Сергей Ш.,
Известно, что скорая выезжала к мужчине с эпилептическим припадком. После пациента доставили в больницу № 2. Но он не захотел выходить из машины и начал сопротивляться.
Тогда водитель решил помочь медикам.
«На просьбу выйти из машины водитель получил удар, — рассказала Елена, племянница погибшего. — Как так получилось, что он умер, я не знаю. Заключения о смерти пока нет».
Женщина сообщила, что пациента задержала милиция. Был тот пациент пьян, сознательно ударил водителя или случайно — выясняется. Нападавший под стражей.
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Известно, что скорая выезжала к мужчине с эпилептическим припадком.
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