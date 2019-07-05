В Молодечно пациент не хотел выходить из скорой, ударил водителя - и тот умер

Источник материала: Tut.by

Утром 5 июля в Молодечно погиб водитель скорой Сергей Ш., сообщает «Наша Нiва».



Фото носит иллюстративный характер. Ольга Шукайло, TUT.BY

Известно, что скорая выезжала к мужчине с эпилептическим припадком. После пациента доставили в больницу № 2. Но он не захотел выходить из машины и начал сопротивляться.

Тогда водитель решил помочь медикам.

«На просьбу выйти из машины водитель получил удар, — рассказала Елена, племянница погибшего. — Как так получилось, что он умер, я не знаю. Заключения о смерти пока нет».

Женщина сообщила, что пациента задержала милиция. Был тот пациент пьян, сознательно ударил водителя или случайно — выясняется. Нападавший под стражей.