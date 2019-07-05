В Ошмянах при небольшом пожаре на кухне погибла пенсионерка

Источник материала: Tut.by

Днем 5 июля в Ошмянах в многоквартирном доме на Советской произошел пожар, погибла женщина, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

Внутри квартиры на втором этаже было плотное задымление. В кухне на полу спасатели нашли хозяйку-пенсионерку без признаков жизни.

Огнем поврежден шкаф на кухне и одежда на погибшей.

Причина возгорания устанавливается.