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В Брестской области мужчина после задержания покончил с собой в милицейском ГАЗе
Источник материала: Tut.by
Ночью 6 июля кобринские милиционеры по вызову приехали на семейный скандал в деревню Стригово. Задержанный скандалист покончил с собой прямо в машине милиции,
33-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за семейные скандалы, был задержан и помещен в отсек для задержанных служебного автомобиля «ГАЗ» милиции. Там он совершил суицид.
Милиционеры и медики скорой пытались его реанимировать, но мужчина умер.
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