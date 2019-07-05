В Брестской области мужчина после задержания покончил с собой в милицейском ГАЗе

Источник материала: Tut.by

Ночью 6 июля кобринские милиционеры по вызову приехали на семейный скандал в деревню Стригово. Задержанный скандалист покончил с собой прямо в машине милиции, сообщает МВД.

33-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за семейные скандалы, был задержан и помещен в отсек для задержанных служебного автомобиля «ГАЗ» милиции. Там он совершил суицид.

Милиционеры и медики скорой пытались его реанимировать, но мужчина умер.

СК проводит проверку.