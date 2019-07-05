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В Брестской области мужчина после задержания покончил с собой в милицейском ГАЗе

06.07.2019 12:39 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 6 июля кобринские милиционеры по вызову приехали на семейный скандал в деревню Стригово. Задержанный скандалист покончил с собой прямо в машине милиции, сообщает МВД.

33-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за семейные скандалы, был задержан и помещен в отсек для задержанных служебного автомобиля «ГАЗ» милиции. Там он совершил суицид.

Милиционеры и медики скорой пытались его реанимировать, но мужчина умер.

СК проводит проверку.

 
 
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