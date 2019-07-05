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Задержанный за семейный скандал мужчина совершил суицид в милицейской машине
06.07.2019 15:04 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Кобринском районе задержанный милицией мужчина покончил жизнь самоубийством в служебной машине. Об этом сообщает в своем
По официальной информации, в ночь на 6 июля следственно-оперативная группа Кобринского РОВД приехала на вызов в деревню Стригово. На месте разбирательства возник семейный скандал. Задержали мужчину 1986 года рождения — за административное правонарушение. Ранее он неоднократно имел проблемы с милицией по такому же поводу.
Правоохранители поместили его в отсек для задержанных служебной машины "ГАЗ" и там мужчина совершил суицид. Милиционеры и медики скорой пытались его реанимировать, но пришлось констатировать смерть.
Кобринский РОСК проводит проверку на факте этого происшествия.
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