Задержанный за семейный скандал мужчина совершил суицид в милицейской машине

Источник материала: Виртуальный Брест

В Кобринском районе задержанный милицией мужчина покончил жизнь самоубийством в служебной машине. Об этом сообщает в своем Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.





По официальной информации, в ночь на 6 июля следственно-оперативная группа Кобринского РОВД приехала на вызов в деревню Стригово. На месте разбирательства возник семейный скандал. Задержали мужчину 1986 года рождения — за административное правонарушение. Ранее он неоднократно имел проблемы с милицией по такому же поводу.

Правоохранители поместили его в отсек для задержанных служебной машины "ГАЗ" и там мужчина совершил суицид. Милиционеры и медики скорой пытались его реанимировать, но пришлось констатировать смерть.

Кобринский РОСК проводит проверку на факте этого происшествия.



