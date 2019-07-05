В Молодечно водитель скорой помощи умер после удара пациента

Источник материала: Вороновская газета





В Молодечно умер 61-летний водитель машины скорой помощи. Перед этим его ударил пациент, которого он привез в больницу, рассказал официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Босько.

Как информирует региональный информационно-новостной портал Kraj.by со ссылкой на начальника отдела уголовного розыска Молодечненского РОВД Андрея Мелюка, утром 5 июля на железнодорожном вокзале 42-летний мужчина почувствовал себя плохо. Медики, работающие на вокзале, вызвали скорую помощь.

По дороге в больницу №2 мужчина пришел в себя. По приезду он не захотел выходить из автомобиля. Двум женщинам-медикам не удалось уговорить его выйти, и водитель скорой решил помочь. Пациент ударил его кулаком в нос. У водителя пошла кровь. Бригадиры скорой помощи вызвали милицию. Сотрудники РОВД прибыли и задержали дебошира. Водитель скорой скончался в салоне своего автомобиля.

Молодечненский районный отдел Следственного комитета по этому происшествию в отношении 42-летнего мужчины возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство), пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минской области Татьяна Белоног. Пациента задержали сотрудники правоохранительных органов. Окончательная квалификация его действиям будет дана с учетом проведенных экспертных исследований и других процессуальных и следственных действий.

СБ