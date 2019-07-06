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Тело третьего ребёнка обнаружено - погибли девочки 4 и 9 лет и мальчик 9 лет
07.07.2019 18:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Тело ребенка обнаружено (это девятилетняя девочка).
Уже известно то, что водитель, 1988 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен права управления транспортным средством за "пьяное вождение" в 2009 году.
Всего погибли пять человек, кроме детей двое взрослых - мужчина и женщина. Подробная информация о ДТП и
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Тело ребенка обнаружено (это девятилетняя девочка). Ранее так же сообщалось, что в результате ДТП погибли девочка 4 лет и мальчик 9 лет. Уже известно то, что...
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