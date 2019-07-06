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В Лельчицком районе искали пенсионера, который пошел за ягодами. Мужчина погиб
Источник материала: Tut.by
В Лельчицком районе почти сутки искали пенсионера, который пошел в лес за ягодами.
Пенсионер 1961 года рождения 5 июля около 3 часов дня отправился за ягодами в лес возле д. Ударное Лельчицкого района. Утром на следующий день в МЧС поступило обращение с просьбой помочь в поисках — мужчина пропал.
На поиски отправились 23 сотрудника Лельчицкого районного отдела по ЧС и Лельчицкого РОВД. В 12−30 милиция нашла мужчину без признаков жизни,
СК Лельчицкого района проводит проверку.
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В Лельчицком районе почти сутки искали пенсионера, который пошел в лес за ягодами.
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