В Лельчицком районе искали пенсионера, который пошел за ягодами. Мужчина погиб

Источник материала: Tut.by

В Лельчицком районе почти сутки искали пенсионера, который пошел в лес за ягодами.

Пенсионер 1961 года рождения 5 июля около 3 часов дня отправился за ягодами в лес возле д. Ударное Лельчицкого района. Утром на следующий день в МЧС поступило обращение с просьбой помочь в поисках — мужчина пропал.

На поиски отправились 23 сотрудника Лельчицкого районного отдела по ЧС и Лельчицкого РОВД. В 12−30 милиция нашла мужчину без признаков жизни, сообщает МЧС Беларуси.

СК Лельчицкого района проводит проверку.