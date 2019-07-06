 Что происходит на Папанина, почему кругом сирены? Без паники!

Источник материала: Виртуальный Брест

Это, как и вчера - учения МЧС проводит, по легенде - возгорание на 17-м этаже.





К слову, жильцов дома предупредили, что будут проводиться учения, чтобы не паниковали.





Однако людей всё же привлекли учениями - из соседних домов пришли интересоваться, что случилось?







А вот так обозначают место предполагаемого пожара и место, где надо найти пострадавшего:









К этому моменту (по легенде) всех, кого следовало, спасли.







А вот и вид с улицы:







Кстати, автолестница, которая на фото, достаёт только до 9 этажа (30 метров), в арсенале спасателей есть и 50 метровая, но её тоже не хватает до самых высоких этажей высоток Бреста.