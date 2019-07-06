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Что происходит на Папанина, почему кругом сирены? Без паники!
07.07.2019 20:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Это, как и вчера - учения
К слову, жильцов дома предупредили, что будут проводиться учения, чтобы не паниковали.
Однако людей всё же привлекли учениями - из соседних домов пришли интересоваться, что случилось?
А вот так обозначают место предполагаемого пожара и место, где надо найти пострадавшего:
К этому моменту (по легенде) всех, кого следовало, спасли.
А вот и вид с улицы:
Кстати, автолестница, которая на фото, достаёт только до 9 этажа (30 метров), в арсенале спасателей есть и 50 метровая, но её тоже не хватает до самых высоких этажей высоток Бреста.
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