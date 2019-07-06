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Что происходит на Папанина, почему кругом сирены? Без паники!

07.07.2019 20:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Это, как и вчера - учения МЧС проводит, по легенде - возгорание на 17-м этаже.

Что происходит на Папанина, почему кругом сирены? Без паники!

К слову, жильцов дома предупредили, что будут проводиться учения, чтобы не паниковали.

Что происходит на Папанина, почему кругом сирены? Без паники!

Однако людей всё же привлекли учениями - из соседних домов пришли интересоваться, что случилось?

Что происходит на Папанина, почему кругом сирены? Без паники!
 Что происходит на Папанина, почему кругом сирены? Без паники!

А вот так обозначают место предполагаемого пожара и место, где надо найти пострадавшего:

Что происходит на Папанина, почему кругом сирены? Без паники!

Что происходит на Папанина, почему кругом сирены? Без паники!

К этому моменту (по легенде) всех, кого следовало, спасли.

Что происходит на Папанина, почему кругом сирены? Без паники!
 Что происходит на Папанина, почему кругом сирены? Без паники!

А вот и вид с улицы:

Что происходит на Папанина, почему кругом сирены? Без паники!
 Что происходит на Папанина, почему кругом сирены? Без паники!

Кстати, автолестница, которая на фото, достаёт только до 9 этажа (30 метров), в арсенале спасателей есть и 50 метровая, но её тоже не хватает до самых высоких этажей высоток Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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  Это, как и вчера - учения МЧС проводит, по легенде - возгорание на 17-м этаже. К слову, жильцов дома предупредили, что будут проводиться учения, чтобы не паниковали. ...
 
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