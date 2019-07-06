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Задержан водитель, который съехал в канал и допустил страшное ДТП. Он был пьян
07.07.2019 20:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации сегодня, 7 июля, неподалеку от Белоозерска 30-летний водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes GL, в результате чего транспортное средство опрокинулось в мелиоративный канал.
В указанном транспортном средстве находились 10 человек — пять мужчин, две женщины и трое детей. В результате ДТП пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные пассажиры не пострадали.
Подозреваемый задержан. По результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,4 промилле алкоголя. Допрашиваются свидетели, назначены экспертные исследования, проведение которых поручено специалистам ГКСЭ.
Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Ее работу координирует заместитель Председателя Следственного комитета Андрей Смаль. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.317 УК Республики Беларусь.
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По предварительной информации сегодня, 7 июля, неподалеку от Белоозерска 30-летний водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes GL, в результате чего...
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