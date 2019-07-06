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Задержан водитель, который съехал в канал и допустил страшное ДТП. Он был пьян

07.07.2019 20:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации сегодня, 7 июля, неподалеку от Белоозерска 30-летний водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes GL, в результате чего транспортное средство опрокинулось в мелиоративный канал. 

Задержан водитель, который съехал в канал и допустил страшное ДТП. Он был пьян

В указанном транспортном средстве находились 10 человек — пять мужчин, две женщины и трое детей. В результате ДТП пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные пассажиры не пострадали. 

Задержан водитель, который съехал в канал и допустил страшное ДТП. Он был пьян

Подозреваемый задержан. По результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,4 промилле алкоголя. Допрашиваются свидетели, назначены экспертные исследования, проведение которых поручено специалистам ГКСЭ. 

Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Ее работу координирует заместитель Председателя Следственного комитета Андрей Смаль. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.317 УК Республики Беларусь.

 
 
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  По предварительной информации сегодня, 7 июля, неподалеку от Белоозерска 30-летний водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes GL, в результате чего...
 
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