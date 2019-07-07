Под Бобруйском 14-летний мальчик пошел с матерью за черникой и заблудился

Источник материала: Tut.by

В лесу под Бобруйском 6 июля потерялся 14-летний мальчик, сообщает МЧС. Школьника нашли за час — с ним все в порядке.

В 7 утра мама с 14-летним сыном пошли в лес около деревни Бабино-2 за черникой. В какой-то момент мальчик заблудился, и в 11.49 женщина попросила помощи у спасателей.

На поиски выехали МЧС и сотрудники милиции. Ребенка нашли в течение часа.