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Под Бобруйском 14-летний мальчик пошел с матерью за черникой и заблудился

08.07.2019 11:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В лесу под Бобруйском 6 июля потерялся 14-летний мальчик, сообщает МЧС. Школьника нашли за час — с ним все в порядке.

В 7 утра мама с 14-летним сыном пошли в лес около деревни Бабино-2 за черникой. В какой-то момент мальчик заблудился, и в 11.49 женщина попросила помощи у спасателей.

На поиски выехали МЧС и сотрудники милиции. Ребенка нашли в течение часа.

 
 
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Ребенка нашли в течение часа, с ним все в порядке.
 
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