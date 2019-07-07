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В Гомеле спасатели вынесли из горящей квартиры двоих братьев и вывели из дома их соседей
Источник материала: Tut.by
В Гомеле едва не сгорели два брата. Один из них сейчас с ожогами в больнице,
Инцидент произошел днем 7 июля в квартире многоэтажки по улице Чонгарской Дивизии.
Спасатели вытащили из горящей комнаты через окно двоих мужчин. После осмотра бригадой скорой помощи одного из них с ожогами отправили в больницу.
Также из квартир этажами выше были эвакуированы двое взрослых и один ребенок.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.
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В Гомеле едва не сгорели два брата. Один из них сейчас с ожогами в больнице, сообщили в областном управлении МЧС.
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