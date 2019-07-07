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В Гомеле спасатели вынесли из горящей квартиры двоих братьев и вывели из дома их соседей

08.07.2019 11:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле едва не сгорели два брата. Один из них сейчас с ожогами в больнице, сообщили в областном управлении МЧС.


Инцидент произошел днем 7 июля в квартире многоэтажки по улице Чонгарской Дивизии.

Спасатели вытащили из горящей комнаты через окно двоих мужчин. После осмотра бригадой скорой помощи одного из них с ожогами отправили в больницу.

Также из квартир этажами выше были эвакуированы двое взрослых и один ребенок.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле едва не сгорели два брата. Один из них сейчас с ожогами в больнице, сообщили в областном управлении МЧС.
 
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