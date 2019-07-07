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Брестчанин приговорен к 4,5 годам колонии за организацию наркопритона в гараже

08.07.2019 13:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Московского района Бреста вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, организовавшего наркопритон в своем гараже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Брестчанин приговорен к 4,5 годам колонии за организацию наркопритона в гараже

По результатам рассмотрения уголовного дела судом установлено, что 39-летний мужчина незаконно изготовил особо опасные наркотические средства - ацетилированный опий массой не менее 22,17 г, объемом не менее 21 мл, массой сухого остатка не менее 1,26 г, а также экстракционный опий массой не менее 44,27 г, объемом не менее 44 мл, массой сухого остатка не менее 0,52 г. Наркотики он хранил в гараже. Там же находились приспособления для их изготовления. Кроме того, обвиняемый организовал и содержал в гараже притон для немедицинского потребления наркотических средств наркозависимыми гражданами.

Приговором суда брестчанин признан виновным по ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта изготовление и хранение наркотических средств) и ч.2 ст.332 (организация и содержание притона для изготовления и потребления наркотических средств) УК. Ранее мужчина уже был судим и не отбыл наказание до конца. С учетом этого по совокупности преступлений окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 80 базовых величин (1 БВ - Br25,5).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Брест
 
 
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