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Завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном более 21 года назад
08.07.2019 13:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, были получены сведения о том, что неустановленные лица проникли в дом женщины, где нанесли ей ножевые ранения, похитили ювелирные изделия и денежные средства.
В марте текущего года по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны трое мужчин, с участием которых в последующем проведен ряд следственных и иных процессуальных действий.
По данным следствия, житель Мозыря, 1979 года рождения, договорившись с двумя своими знакомыми совершить разбойное нападение на жительницу Столинского района по месту ее жительства, проник в дом. Женщина, увидев нападавших, стала кричать и пыталась вызвать помощь по телефону. Тогда обвиняемый нанес ей не менее 10 ударов колюще-режущим предметом. От причиненных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.
После этого мужчины похитили из дома денежные средства и ювелирные изделия.
Действия обвиняемого следствием квалифицированы по п.п.«а» и «е» ст.100 (умышленное убийство, из корысти, совершенное с особой жестокостью), ч. 2 ст. 89 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, с причинением тяжких телесных повреждений, с завладением имуществом в крупных размерах, с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Республики Беларусь (в редакции 1960 года). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В отношении двоих обвиняемых уголовное преследование за совершение убийства прекращено в связи с тем, что в результате проведения следственных действий и экспертных исследований установлено, что указанное деяние они не совершали. Их действия квалифицированы по ч.2 ст. 89 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, с причинением тяжких телесных повреждений, с завладением имуществом в крупных размерах, с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Республики Беларусь (в редакции 1960 года).
Согласно законодательству, действовавшему на то время, истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности по указанной статье, в связи с чем уголовное преследование прекращено.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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