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Завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном более 21 года назад

08.07.2019 13:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как сообщалось ранее, 10 октября 1997 года в оперативно-дежурную службу Столинского РОВД поступило сообщение о том, что в ночь с 9 на 10 октября 1997 года в жилом частном доме в г.Давид-Городке с признаками насильственной смерти обнаружено тело местной жительницы.

Завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном более 21 года назад

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, были получены сведения о том, что неустановленные лица проникли в дом женщины, где нанесли ей ножевые ранения, похитили ювелирные изделия и денежные средства.

В марте текущего года по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны трое мужчин, с участием которых в последующем проведен ряд следственных и иных процессуальных действий.

По данным следствия, житель Мозыря, 1979 года рождения, договорившись с двумя своими знакомыми совершить разбойное нападение на жительницу Столинского района по месту ее жительства, проник в дом. Женщина, увидев нападавших, стала кричать и пыталась вызвать помощь по телефону. Тогда обвиняемый нанес ей не менее 10 ударов колюще-режущим предметом. От причиненных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

После этого мужчины похитили из дома денежные средства и ювелирные изделия.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы по п.п.«а» и «е» ст.100 (умышленное убийство, из корысти, совершенное с особой жестокостью), ч. 2 ст. 89 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, с причинением тяжких телесных повреждений, с завладением имуществом в крупных размерах, с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Республики Беларусь (в редакции 1960 года). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении двоих обвиняемых уголовное преследование за совершение убийства прекращено в связи с тем, что в результате проведения следственных действий и экспертных исследований установлено, что указанное деяние они не совершали. Их действия квалифицированы по ч.2 ст. 89 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, с причинением тяжких телесных повреждений, с завладением имуществом в крупных размерах, с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Республики Беларусь (в редакции 1960 года).

Согласно законодательству, действовавшему на то время, истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности по указанной статье, в связи с чем уголовное преследование прекращено.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
 
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  Как сообщалось ранее, 10 октября 1997 года в оперативно-дежурную службу Столинского РОВД поступило сообщение о том, что в ночь с 9 на 10 октября 1997 года в жилом частном...
 
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