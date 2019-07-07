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Жилой дом в деревне Залесье Пинского района загорелся из-за непотушенной сигареты

08.07.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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За прошедшую неделю на территории Пинска и Пинского района зарегистрировано 3 пожара. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский.

Жилой дом в деревне Залесье Пинского района загорелся из-за непотушенной сигареты
Жилой дом в деревне Залесье Пинского района загорелся из-за непотушенной сигареты
Портал pinsknews.by информировал о пожаре в жилом доме в деревне Домашицы. Напомним, сообщение о пожаре поступило в Пинский ГРОЧС вечером 1 июля. Спустя 6 минут после вызова спасатели прибыли к месту возгорания. К этому моменту дом, принадлежащий 63-летней местной жительнице, был полностью охвачен огнем. Пожарным понадобилось 15 минут, чтобы ликвидировать возгорание. В результате пожара уничтожена кровля дома, повреждено перекрытие. Рассматриваемая версия пожара – грозовой разряд молнии.


Жилой дом в деревне Залесье Пинского района загорелся из-за непотушенной сигареты
 Жилой дом в деревне Залесье Пинского района загорелся из-за непотушенной сигареты
 Жилой дом в деревне Залесье Пинского района загорелся из-за непотушенной сигареты
Около полуночи 2 июля на улице Спортивной в Пинске загорелась хозпостройка, принадлежащая троим хозяевам. В результате пожара повреждены кровля, стены и имущество внутри хозяйственного строения. Причина пожара устанавливается.

Жилой дом в деревне Залесье Пинского района загорелся из-за непотушенной сигареты
 Жилой дом в деревне Залесье Пинского района загорелся из-за непотушенной сигареты
А вот наиболее вероятной причиной пожара, произошедшего 4 июля в жилом доме в деревне Залесье Молотковичского сельсовета, специалисты называют курение в постели. К счастью, 53-летний хозяин дома не пострадал, огонь лишь повредил кровать и постельные принадлежности.

Олег Червяковский напомнил жителям Пинска и района о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнем, а также рассказать детям об опасности игр со спичками.

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