|
Мужчина "случайно" прихватил в магазине ортопедическую трость. Надо бы вернуть!
08.07.2019 19:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность мужчины, который подозревается в том, что 07.07.2019 совершил хищение ортопедической трости в продуктовом магазине (Восток).
В случае, если Вы обладаете какой-либо информацией по данному поводу, просьба сообщить об этом по телефону +375297291764, +375298168099, +375296867068 ( дежурная часть) либо же +375295232506
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность мужчины, который подозревается в том, что 07.07.2019 совершил хищение ортопедической трости в продуктовом...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)