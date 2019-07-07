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Мужчина "случайно" прихватил в магазине ортопедическую трость. Надо бы вернуть!

08.07.2019 19:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность мужчины, который подозревается в том, что 07.07.2019 совершил хищение ортопедической трости в продуктовом магазине (Восток).

Мужчина "случайно" прихватил в магазине ортопедическую трость. Надо бы вернуть!

В случае, если Вы обладаете какой-либо информацией по данному поводу, просьба сообщить об этом по телефону +375297291764, +375298168099, +375296867068 ( дежурная часть) либо же +375295232506

Мужчина "случайно" прихватил в магазине ортопедическую трость. Надо бы вернуть!

Мужчина "случайно" прихватил в магазине ортопедическую трость. Надо бы вернуть!

 
Теги: Брест
 
 
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