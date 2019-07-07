Источник материала: Виртуальный Брест

Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность мужчины, который подозревается в том, что 07.07.2019 совершил хищение ортопедической трости в продуктовом магазине (Восток).





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