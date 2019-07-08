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В Гродно сгорел пассажирский автобус
09.07.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Об этом сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Информация о пожаре автобуса по улице Западной поступила на пульт дежурного МЧС 8 июля в 18.16.
В результате пожара автобус уничтожен.
Причина пожара устанавливается.
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Об этом сообщили в Гродненском областном управлении МЧС. Информация о пожаре автобуса по улице Западной поступила на пульт дежурного МЧС 8 июля в 18.16. В результате...
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