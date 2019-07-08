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Поезд сбил 84-летнюю женщину в Чаусском районе (и она жива!)

09.07.2019 11:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поезд сбил в Чаусском районе идущую вдоль путей 84-летнюю женщину вечером 8 июля, сообщает МВД. Она жива, находится в больнице.

Пассажирский поезд сообщением Могилев-Коммунары сбил пенсионерку в 19.45 на перегоне Реста-Чаусы. Жительница Горок на сигналы поезда не реагировала.

Машинист применил экстренное торможение.

Задержка движения составила 14 минут.

 
Теги: Могилев
 
 
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Жительница Горок шла вдоль путей, на сигналы поезда не реагировала.
 
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