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Поезд сбил 84-летнюю женщину в Чаусском районе (и она жива!)
Источник материала: Tut.by
Поезд сбил в Чаусском районе идущую вдоль путей 84-летнюю женщину вечером 8 июля,
Пассажирский поезд сообщением Могилев-Коммунары сбил пенсионерку в 19.45 на перегоне Реста-Чаусы. Жительница Горок на сигналы поезда не реагировала.
Машинист применил экстренное торможение.
Задержка движения составила 14 минут.
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Жительница Горок шла вдоль путей, на сигналы поезда не реагировала.
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