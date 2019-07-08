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Есть версия, что сгоревший в Гродно автобус подожгли дети
09.07.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Об этом рассказала Елена Маркевич, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Гродненского городского отдела по ЧС.
Как сообщалось ранее, на пульт дежурного МЧС 8 июля в 18.16 поступило сообщение о возгорании автобуса. Происшествие случилось на улице Западной.
После опроса свидетелей, проведенного сотрудниками МЧС, выяснилось, что незадолго до пожара очевидец заметил два велосипеда неподалеку от автобуса. Присмотревшись, мужчина увидел двух детей – мальчика и девочку. Они спрятались в автобус, а дверь заблокировали металлическим листом. Пока не ясно, почему мужчина не сообщил сразу о посторонних в городском транспорте.
Материалы по пожару автобуса переданы в милицию для дальнейшего расследования и установления точных обстоятельств пожара.
В МЧС напоминают, что в летний период за детьми необходимо следить особенно внимательно и не допускать опасных игр как с огнем, так и с другими опасными предметами.
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Об этом рассказала Елена Маркевич, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Гродненского городского отдела по ЧС. Как сообщалось ранее,...
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