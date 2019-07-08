Есть версия, что сгоревший в Гродно автобус подожгли дети

Источник материала: Вороновская газета





Об этом рассказала Елена Маркевич, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Гродненского городского отдела по ЧС.

Как сообщалось ранее, на пульт дежурного МЧС 8 июля в 18.16 поступило сообщение о возгорании автобуса. Происшествие случилось на улице Западной.

После опроса свидетелей, проведенного сотрудниками МЧС, выяснилось, что незадолго до пожара очевидец заметил два велосипеда неподалеку от автобуса. Присмотревшись, мужчина увидел двух детей – мальчика и девочку. Они спрятались в автобус, а дверь заблокировали металлическим листом. Пока не ясно, почему мужчина не сообщил сразу о посторонних в городском транспорте.

Материалы по пожару автобуса переданы в милицию для дальнейшего расследования и установления точных обстоятельств пожара.

В МЧС напоминают, что в летний период за детьми необходимо следить особенно внимательно и не допускать опасных игр как с огнем, так и с другими опасными предметами.









Служба информации «ГП»

Фото: Гродненского городского отдела по ЧС https://grodnonews.by/