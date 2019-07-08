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За взятку задержан директор Пружанского завода радиодеталей, он же депутат Брестского облсовета
09.07.2019 12:56 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД с поличным при получении взятки задержали директора ОАО «Пружанский завод радиодеталей». Это произошло 2 июля в Минске.
Глава промышленного предприятия и по совместительству депутат Брестского областного Совета депутатов получил незаконное денежное вознаграждение наличными в размере 1200 долларов США от учредителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию и касающихся хозяйственных взаимоотношений между двумя организациями.
Установлено, что директор завода брал взятки от представителя данного юрлица на систематической основе – практически ежемесячно в течение нескольких лет. Руководитель госпредприятия арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 430 УК Беларуси (получение взятки). Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы. Взяткодатель стал фигурантом уголовного дела по ст. 431 УК Беларуси (дача взятки).
В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех фактов и обстоятельств противоправной деятельности указанных лиц.
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Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД с поличным при получении взятки задержали директора ОАО «Пружанский...
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