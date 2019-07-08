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Мужчина с инвалидностью заблудился и провел ночь в лесу Быховского района

09.07.2019 12:47 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель деревни Воронино Быховского района заблудился и провел минувшую ночь в лесу. Мужчина, имеющий инвалидность 1 группы, собирал ягоды на опушке вместе с сестрой и в какой-то момент пропал из вида, сообщили в МЧС.

За помощью в поисках 37-летнего брата женщина обратилась в 18.58. Буквально полчаса назад она видела брата, а потом тот пропал, мобильного при себе у него не было.

Мужчину искали до глубокой ночи спасатели, милиция, работники лесхоза, местные жители. Поисковые работы продолжились утром 9 июля. В 07.46 мужчину обнаружил начальник караула Быховского РОЧС Максим Земцов на автодороге Гомель-Могилев, в районе деревни Сидоровичи Могилевского района. Это примерно в 15 км от места, где его потеряла из виду сестра.

Состояние мужчины удовлетворительное, в госпитализации он не нуждается.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Его нашли на трассе примерно в 15 км от поляны, где он собирал ягоды с сестрой.
 
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