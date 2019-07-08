В Смолевичском районе упавшее дерево убило двух лесорубов

Источник материала: Tut.by

Двое вальщиков леса погибли в Смолевичском районе 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по Минской области.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

На одной из делянок Смолевичского лесхоза нашли тела двух мужчин: 61-летнего жителя Борисова и 45-летнего жителя Гомельской области.

Накануне, по данным следствия, во время валки леса на них упало подпиленное дерево.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 144 Уголовного кодекса (Причинение смерти по неосторожности), назначены экспертизы и истребована документация, которая касается заготовки древесины на этом участке.

«Особое внимание уделяется установлению причин и условий, способствовавших трагическому случаю», — добавила официальный представитель областного УСК Татьяна Белоног.