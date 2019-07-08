Украинец пытался контрабандой вывезти из Беларуси крупную сумму долларов

Источник материала: Полесская правда



На белорусско-украинской границе сотрудники Брестской таможни обнаружили крупную сумму незадекларированной валюты у водителя грузового автомобиля. Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Брестской таможни:

— 46-летний гражданин Украины следовал на транспортном средстве VOLVO через республиканский пункт таможенного оформления «Верхний Теребежов». При выезде из Беларуси он заявил об отсутствии товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию. Однако при проведении таможенного контроля в кабине среди личных вещей водителя автомобиля обнаружен сверток, обмотанный скотчем. В нем находились подлежавшие таможенному декларированию 100 тыс. долларов США.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Контрабанда).





