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Украинец пытался контрабандой вывезти из Беларуси крупную сумму долларов
09.07.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
— 46-летний гражданин Украины следовал на транспортном средстве VOLVO через республиканский пункт таможенного оформления «Верхний Теребежов». При выезде из Беларуси он заявил об отсутствии товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию. Однако при проведении таможенного контроля в кабине среди личных вещей водителя автомобиля обнаружен сверток, обмотанный скотчем. В нем находились подлежавшие таможенному декларированию 100 тыс. долларов США.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Контрабанда).
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