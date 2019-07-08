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За выходные на дорогах республики в ДТП погибли 9 человек

09.07.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 155 водителей. За превышение скоростного режима оштрафовано 1609 водителей. Пресечено 366 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Выявлено 760 водителей и пассажиров, проигнорировавших обязательное требование о пристегивании ремнями безопасности. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечено 910 пешеходов, из них 151 – за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. В состоянии опьянения находились 149 пешеходов.

7 июля 31-летний водитель Mercedes-Benz GL 320 в состоянии алкогольного опьянения (1,4 промилле) ехал по грунтовой дороге со стороны садового товарищества «Яблонька» в направлении города Белоозерск Березовского района Брестской области. Перед закруглением дороги налево вблизи технического канала Березовской ГРЭС, не справившись с управлением, он съехал в кювет. Машина оказалась в техническом канале. В результате ДТП погибли пассажиры автомобиля: мужчина 1998 года рождения, женщина 1986 года рождения, ее дочь 2010 года рождения, а также еще двое малолетних – 2009 и 2015 годов рождения. Водитель и остальные четверо пассажиров не пострадали. Водитель имеет действующие права, однако ранее его лишали удостоверения за пьяную езду.

На 15 км автодороги Р3 Логойск – Зембин – Глубокое – граница Литовской Республики 5 июля в 07.30 утра 25-летний мужчина за рулем Volkswagen Passat отвлекся от управления и съехал в левый по ходу движения кювет. Автомобиль опрокинулся. В результате ДТП скончался 25-летний пассажир, водитель получил телесные повреждения. 

На 39 км автодороги Р88 Житковичи – Давид-Городок – граница Украины 6 июля около 05.00 56-летний водитель Mercedes-Benz 208 СDI неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, съехал на левую по ходу движения обочину. Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В январе-июне текущего года на дорогах республики произошло 181 опрокидывание транспортных средств. Такие ДТП отличаются особой тяжестью последствий. Их причины – превышение установленной скорости движения и переоценка технических данных автомобиля, а также опыта управления транспортным средством. Иногда все эти причины «подкрепляются» изрядной дозой алкоголя.

Госавтоинспекция призывает водителей быть благоразумными и дисциплинированными. Откажитесь от совершения рискованных маневров, выбирайте скорость движения в соответствии со складывающимися погодными условиями и с учетом состояния проезжей части выдерживайте дистанцию и боковой интервал движения, не выезжайте без крайней необходимости на полосу встречного движения, перед совершением обгона убедитесь в его целесообразности и безопасности.

УГАИ МВД Республики Беларусь

https://mvd.gov.by/ru/news/5627

 
 
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За выходные в республике произошло 390 ДТП с материальным ущербом. Совершено 19 аварий, в которых 9 человек погибли и 17 получили травмы.
 
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