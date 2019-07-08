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Смертельный наезд на пешехода в Солигорском районе: возбуждено уголовное дело, водитель задержан

09.07.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Ночью 8 июля 2019 года на 1-ом километре автодороги «Радково - Солигорск» на обочине проезжей части обнаружено тело 41-летнего жителя Солигорска с очевидными признаками наезда автотранспортом.

С учетом полученных сведений следственно-оперативной группой незамедлительно организованы первоначальные следственные действия: осмотр места происшествия, фиксация следовой картины, объектов и иных вещественных доказательств.

Солигорским районным отделом по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека (ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь), возбуждено уголовное дело.

В рамках проведенных сотрудниками милиции оперативно-розыскных мероприятий установлен разыскиваемый автомобиль BMW и лицо, им управлявшее.

По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний житель Солигорска. Сейчас с ним работают следователи.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, записями с видеорегистраторов, следствие просит обратиться в Солигорский РОСК по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 64, или по телефонам: 8 (0174) 33-20-58. 8 (029) 769- 77-21.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
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Солигорским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП.
 
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