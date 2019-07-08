В Ивацевичском районе на электромонтера упала ветка: мужчина погиб на месте

Источник материала: Tut.by

Ивацевичские следователи выясняют обстоятельства гибели электромонтера, сообщил TUT.BY официальный представитель Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

5 июля в агрогородке Оброво на линию электропередачи упала ветка. Два электромонтера приехали, чтобы убрать ее с проводов. Они обесточили линию электропередачи и приступили к обрезке. Во время работы сук упал и ударил по голове 58-летнего мужчину. Он погиб.

СК проводит проверку.