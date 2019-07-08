Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в краже

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М. обвинялся в том, что в период с января 2019 года по март 2019 года, находясь на территории г. Борисова, совершил 5 краж чужого имущества, в частности похитил: аккумуляторную батарею из автокрана МАЗ, стоявшего на строительной площадке вблизи дома № 4а по ул.Гагарина в г. Борисове; инвертор сварочный из подвального помещения, расположенного в одном из домов по ул. Днепровской в г.Борисове; из гаража, принадлежащего М., тайно похитил сварочный аппарат; после чего похитил аккумуляторную батарею из автомобиля «GAZ 3307», стоявшего на стоянке для автомобилей возле магазина «Ами мебель» напротив дома 2 по ул. Пролетарской в г. Борисове, и 2 аккумуляторные батареи «Istok»; после чего в группе с другим лицом, совершил кражу двух тормозных барабанов с полуприцепа «Ламберет Titan», стоявшего на обочине дороги вблизи дома 10 по ул. Ленинской в г.Борисове.

Все вышеуказанные преступления были совершены М. в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемый М. виновным себя признал полностью, раскаялся в содеянном, пояснив, что похищенное имущество сдавал в заготконтору, а также продал разным лицам.

Часть похищенного имущества была изъята и возвращена потерпевшим.

Приговором суда Борисовского района от 20.06.2019 М. признан виновным в тайном похищении имущества (кража), совершенном повторно, группой лиц, и на основании ч. 2 ст. 205 УК с применением ч. 1 ст. 73 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 дня с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, в соответствии со ст. 107 УК применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор не вступил в законную силу.

Старший помощник прокурора Борисовского района юрист 1 класса Е.А.Мельникова