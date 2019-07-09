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Кража имущества, ложное заявление… и другие происшествия произошли в районе

10.07.2019 — ЧП | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Кража имущества граждан зарегистрирована в Несвижском районе. Житель сельской местности, выставив оконную раму на даче, которая находится в г.п. Городея, похитил продукты питания хозяев.

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Несвижа, который, находясь в помещении РОВД, обратился к следователю с заведомо ложным устным заявлением о совершенном в отношении его преступлении.

С банковской карточки женщины украдено около 300 рублей. Неизвестный завладел сведениями о реквизитах карточки и в три приема, в течение семи минут, названная сумма исчезла со счета.

 


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Кража имущества граждан зарегистрирована в Несвижском районе. Житель сельской местности, выставив оконную раму на даче, которая находится в г.п. Городея,
 
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