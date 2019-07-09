ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уголовное дело по причинению менее тяжких телесных повреждений

10.07.2019 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

С. обвинялся в том, что в один из дней декабря 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов, расположенных в а.г. Лошница Борисовского района, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанес потерпевшей А. не менее 7 ударов руками по различным частям тела, не менее 3 ударов деревянной палкой от швабры по левой руке, сдавливал руками шею потерпевшей А., причинив последней менее тяжкие телесные повреждения.

В ходе судебного следствия установлено, что потерпевшая и обвиняемый распивали спиртные напитки по месту жительства А. В ходе распития между ними возник конфликт, после которого потерпевшая А. ударила обвиняемого С. по голове, после чего конфликт продолжился. Обвиняемый и потерпевшая продолжили оскорблять другу друга, и С., разозлившись на потерпевшую А., которая разбила ему голову и оскорбила, стал избивать потерпевшую руками, деревянной палкой от швабры, хватал потерпевшую за шею. В результате указанных действий обвиняемого у потерпевшей А. образовались телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы в виде сотрясения головного мозга, перелома левой скуловой кости, кровоподтеков на голове, кровоизлияний в соединительных оболочках глаз, закрытых переломов левых локтевых и лучевой кости, кровоподтеков на шее, груди и правой верхней конечности, которые квалифицируются по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более 4 месяцев как менее тяжкие телесные повреждения.

Обвиняемый С. и потерпевшая А. по месту жительства характеризуются отрицательно, оба злоупотребляют спиртными напитками, не работают.

Приговором суда Борисовского района от 13.06.2019 С. признан виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего последствий, предусмотренных ст. 147 УК Республики Беларусь, но вызвавшего длительное расстройство здоровья на срок до 4 месяцев, и на основании ч. 1 ст. 149 УК ему назначено наказание в виде ареста на срок 3 месяца без штрафа, применено принудительное лечение от хронического алкоголизма в соответствии с ч. 1 ст.107 УК.

Приговор вступил в законную силу.

Старший помощник прокурора Борисовского района юрист 1 класса Е.А.Мельникова

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению С., 1978 года рождения, не работающего, ранее судимого, в...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Кража имущества, ложное заявление… и другие происшествия произошли в районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика