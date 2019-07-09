Уголовное дело по причинению менее тяжких телесных повреждений

Источник материала: Единство

С. обвинялся в том, что в один из дней декабря 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов, расположенных в а.г. Лошница Борисовского района, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанес потерпевшей А. не менее 7 ударов руками по различным частям тела, не менее 3 ударов деревянной палкой от швабры по левой руке, сдавливал руками шею потерпевшей А., причинив последней менее тяжкие телесные повреждения.

В ходе судебного следствия установлено, что потерпевшая и обвиняемый распивали спиртные напитки по месту жительства А. В ходе распития между ними возник конфликт, после которого потерпевшая А. ударила обвиняемого С. по голове, после чего конфликт продолжился. Обвиняемый и потерпевшая продолжили оскорблять другу друга, и С., разозлившись на потерпевшую А., которая разбила ему голову и оскорбила, стал избивать потерпевшую руками, деревянной палкой от швабры, хватал потерпевшую за шею. В результате указанных действий обвиняемого у потерпевшей А. образовались телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы в виде сотрясения головного мозга, перелома левой скуловой кости, кровоподтеков на голове, кровоизлияний в соединительных оболочках глаз, закрытых переломов левых локтевых и лучевой кости, кровоподтеков на шее, груди и правой верхней конечности, которые квалифицируются по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более 4 месяцев как менее тяжкие телесные повреждения.

Обвиняемый С. и потерпевшая А. по месту жительства характеризуются отрицательно, оба злоупотребляют спиртными напитками, не работают.

Приговором суда Борисовского района от 13.06.2019 С. признан виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего последствий, предусмотренных ст. 147 УК Республики Беларусь, но вызвавшего длительное расстройство здоровья на срок до 4 месяцев, и на основании ч. 1 ст. 149 УК ему назначено наказание в виде ареста на срок 3 месяца без штрафа, применено принудительное лечение от хронического алкоголизма в соответствии с ч. 1 ст.107 УК.

Приговор вступил в законную силу.

Старший помощник прокурора Борисовского района юрист 1 класса Е.А.Мельникова