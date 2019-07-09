При строительстве дома в Бобруйске нашли две мины, которые могли взорваться

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 9 июля при строительстве дома на улице Строителей обнаружили две мины времен Великой Отечественной войны, пишет «Вечерний Бобруйск». Они выкатились из-под ковша экскаватора.

Старший техник пиротехнических работ Денис Цмыг рассказал, что это минометные мины калибром 82 мм в снаряженном состоянии со взрывателями. По его словам, мины были в боевом состоянии и могли взорваться от сильного удара или, например, если бы их бросили в костер. Боеприпасы обезвредили на полигоне.

По информации саперов, в 2010 году примерно в этом же районе нашли 100 минометных мин, лежавших вместе.