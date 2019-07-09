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При строительстве дома в Бобруйске нашли две мины, которые могли взорваться
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске 9 июля при строительстве дома на улице Строителей обнаружили две мины времен Великой Отечественной войны,
Старший техник пиротехнических работ Денис Цмыг рассказал, что это минометные мины калибром 82 мм в снаряженном состоянии со взрывателями. По его словам, мины были в боевом состоянии и могли взорваться от сильного удара или, например, если бы их бросили в костер. Боеприпасы обезвредили на полигоне.
По информации саперов, в 2010 году примерно в этом же районе нашли 100 минометных мин, лежавших вместе.
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Снаряды обезвредили.
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