|
На почте в Бобруйске мужчина угрожал макетом автомата
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске 6 июля задержали местного жителя,
Сообщение об угрозе предметом, похожим на оружие, в дежурную часть поступило утром. Неизвестный мужчина в отделении почтовой связи испугал работников и посетителей.
Милиционеры задержали бобруйчанина на месте. Оказалось, что угрожал он макетом автомата ППШ.
Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бобруйчанина задержали.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)