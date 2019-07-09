На почте в Бобруйске мужчина угрожал макетом автомата

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 6 июля задержали местного жителя, сообщили в Департаменте охраны МВД. Он угрожал на почте макетом автомата.



Фото: ohrana.gov.by

Сообщение об угрозе предметом, похожим на оружие, в дежурную часть поступило утром. Неизвестный мужчина в отделении почтовой связи испугал работников и посетителей.

Милиционеры задержали бобруйчанина на месте. Оказалось, что угрожал он макетом автомата ППШ.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.