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Ищем очевидцев смертельного ДТП с участием автомобиля Golf сегодня в полночь на Московской

10.07.2019 12:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь осуществляется поиск очевидцев и свидетелей ДТП, произошедшего 10.07.2019 напротив дома 117 по улице Московской в городе Бресте, в результате которого примерно в 00:00 часов водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» совершил столкновение со стоявшим на крайней правой полосе троллейбусом «МАЗ ЭТОН Т10300».

Ищем очевидцев смертельного ДТП с участием автомобиля Golf сегодня в полночь на Московской

В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Ищем очевидцев смертельного ДТП с участием автомобиля Golf сегодня в полночь на Московской

Для связи необходимо обращаться по телефонам 528919, +375295282482 Шевчук Владимир Степанович или 528937, +375297280637 Сидорчук Михаил Леонидович или по номеру дежурной части УГАИ 236262.

Просьба откликнуться не только тех, кто видел что-то или знает, но и пассажиров троллейбуса.

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь осуществляется поиск очевидцев и свидетелей ДТП, произошедшего 10.07.2019 напротив дома...
 
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