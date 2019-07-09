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Дорожная трагедия на Кировщине

10.07.2019 — ЧП | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Дорожная трагедия на Кировщине

Очередная страшная трагедия произошла на территории нашего района. Об этом сообщил инспектор ДПС ОГАИ Кировского РОВД Дмитрий Белявский.

26 июня 2019 года в 23.50 житель аг.Боровица Кировского района, 1992  года рождения,  управляя автомобилем Фольксваген Гольф-2, двигаясь по а/д Могилев-Бобруйск со стороны г. Бобруйска в направлении г. Могилева, на 92 км. совершил наезд на пешехода 1974  г.р. —  жительницу г. Кировска — причинив последней телесные повреждения с которыми последняя госпитализирована в Кировскую  ЦРБ,  где в  4.30 часов скончалась.

Кировским районным отделом Следственного комитета по данному факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Госавтоинспекция Кировского района просит очевидцев данного ДТП, либо граждан, которым известна какая-либо информация по данному происшествию, обратиться в Кировский районный следственный комитет, либо позвонить по тел. 102.

 

 

 
Теги: Могилев
 
 
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Очередная страшная трагедия произошла на территории нашего района. Об этом сообщил инспектор ДПС ОГАИ Кировского РОВД Дмитрий Белявский. 26 июня 2019 года в...
 
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