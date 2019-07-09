Дорожная трагедия на Кировщине

Источник материала: Кировец





Очередная страшная трагедия произошла на территории нашего района. Об этом сообщил инспектор ДПС ОГАИ Кировского РОВД Дмитрий Белявский.

26 июня 2019 года в 23.50 житель аг.Боровица Кировского района, 1992 года рождения, управляя автомобилем Фольксваген Гольф-2, двигаясь по а/д Могилев-Бобруйск со стороны г. Бобруйска в направлении г. Могилева, на 92 км. совершил наезд на пешехода 1974 г.р. — жительницу г. Кировска — причинив последней телесные повреждения с которыми последняя госпитализирована в Кировскую ЦРБ, где в 4.30 часов скончалась.

Кировским районным отделом Следственного комитета по данному факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Госавтоинспекция Кировского района просит очевидцев данного ДТП, либо граждан, которым известна какая-либо информация по данному происшествию, обратиться в Кировский районный следственный комитет, либо позвонить по тел. 102.