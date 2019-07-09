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«Сел в машину – пристегни ремень!»

10.07.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

«Сел в машину – пристегни ремень!» — девиз очередного единого дня безопасности дорожного движения, который прошел по всей республике 28 июня 2019 года.
Ремни безопасности – самый главный защитный механизм в машине. Если человек не пристегнут, то при аварии он будет перемещаться по салону во всех направлениях и никакая пассивная безопасность машины и подушки безопасности не помогут ему выжить. Когда транспортное средство передвигается, его пассажиры и водитель также находятся в движении внутри него. В том числе, когда автомобиль останавливается во время столкновения, все сидящие в нем будут продолжать двигаться, пока что-то их не остановит. Ремни безопасности были разработаны для того, чтобы сдержать движение пассажиров внутри транспортного средства, предотвращая травмы в результате удара о приборную панель, а также выброса через лобовое стекло. Именно ремни являются первой линией защиты против травм и смертей во время езды в автомобиле.
Очень важно пристегнуться правильно. Ремень должен проходить через плечо (не под рукой — и быть максимально удобен для тела. Если во время аварии плечевой ремень был пристегнут неправильно, это может привести к травме ребер или ранам внутренних органов. Поясной ремень должен лежать низко над бедрами, а не на животе.
ОГАИ РОВД.

 
 
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«Сел в машину – пристегни ремень!» — девиз очередного единого дня безопасности дорожного движения, который прошел по всей республике 28
 
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