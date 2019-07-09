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«Сел в машину – пристегни ремень!»
10.07.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
«Сел в машину – пристегни ремень!» — девиз очередного единого дня безопасности дорожного движения, который прошел по всей республике 28 июня 2019 года.
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«Сел в машину – пристегни ремень!» — девиз очередного единого дня безопасности дорожного движения, который прошел по всей республике 28
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