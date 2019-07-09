Не оставляйте детей одних

Источник материала: Кричевская жизнь

Детский травматизм всегда был актуальной проблемой общества. Многие миллионы детей по всему миру, из-за последствий травм, оказываются на больничной койке, в отделениях неотложной помощи, на всю жизнь остаются инвалидами или получают увечья, не совместимые с жизнью. Так, 1 мая в Быхове 4-летний ребенок упал с 5 этажа — и остался жив. Мальчик был дома один: мама, пока сын спал, вышла в магазин. Ребенок проснулся, вышел на балкон и выпал с него. Мальчика госпитализировали, к счастью, его жизни ничего не угрожает.

Трагедия случилась 13 мая в Гомеле, где из окна седьмого этажа выпал трехлетний малыш. Ребенок упал под балконы на бетонную плиту. Он погиб. Как стало известно, малыш был в гостях у дедушки и бабушки, однако в момент происшествия находился дома один.

Рассматривая в совокупности все обстоятельства произошедших несчастных случаев, можно сделать вывод, что, в основном, трагедии с детьми происходят по недосмотру родителей. Взрослые люди даже не задумываются, что, оставляя детей даже на непродолжительное время, они рис-куют их жизнями. Конечно, никто из родителей не хочет зла своему ребенку и мало кто делает это преднамеренно (есть, конечно, и исключения). В большинстве своем — это обычная человеческая беспечность. Жаль, что мы учимся на своих ошибках. Понимание и осознание глубины трагедии приходит к родителям только после того, как уже ничего нельзя вернуть.

Проблема детского травматизма актуальна еще и потому, что это может привести к нетрудоспособности, недееспособности, социальной незащищенности человека в будущем. Поэтому необходимо регулярно проводить мероприятия по профилактике травматизма детей дома, в детских дошкольных учреждениях, школах, обеспечивая организованный досуг, занятость в спортивных секциях, кружках и т.д., стремясь этим снизить возможность получения ребенком травмы.

Уровень снижения травматизма у детей находится в прямой зависимости от того, насколько объединены усилия соответствующих учреждений, ведомств, средств массовой информации, родителей по обеспечению профилактических, организационных, учебно-воспитательных мероприятий, занимающих важное место для предупреждения травм у детей.

А взрослым, прежде всего родителям, необходимо всегда помнить, что в их руках находится здоровье и жизнь детей, поэтому не стоит рисковать и оставлять детей без присмотра даже на несколько минут.

Роман Устиненко,

ст. инспектор ГПиВО РОЧС.