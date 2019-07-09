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В Пинском районе на пожаре в собственном доме погибла 88-летняя пенсионерка

10.07.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе на пожаре в собственном доме погибла 88-летняя пенсионерка
По информации Пинского ГРОЧС, 9 июля в 10.10 на пульт дежурного в центр оперативного управления горрайотдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в жилом кирпичном доме в деревне Морозовичи Лопатинского сельсовета.


В Пинском районе на пожаре в собственном доме погибла 88-летняя пенсионерка

К моменту прибытия пожарных расчетов на место вызова кровля дома горела открытым пламенем. Спустя 15 минут огнеборцам удалось справиться с возгоранием. К сожалению, в огне погибла хозяйка дома, 88-летняя местная жительница. В результате пожара уничтожена кровля, имущество в доме и пристроенная к дому веранда. Причина пожара устанавливается.


В Пинском районе на пожаре в собственном доме погибла 88-летняя пенсионерка

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