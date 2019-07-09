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Под Борисовом в ДТП погиб водитель «Сеат»

10.07.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

В Борисовском районе погиб водитель автомобиля «Сеат Толедо», в Слуцке – мотоциклист. Еще две аварии, в которых погибли люди, произошли на Минщине перед выходными, 5 июля. Об этом рассказал официальный представитель управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев. 

Возле деревни Брили Борисовского района ночью 7 июля в кювете опрокинулся автомобиль «Сеат». Авария произошла около 3:00 на 17-м километре автодороги Борисов – Костюки. Автомобилем управлял 28-летний житель Жодино. По предварительной версии, он неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель от полученных травм скончался на месте.

Вечером этого же дня, около 22:00, в Слуцке на улице Ленина 63-летний местный житель на автомобиле «Опель Астра» при развороте не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки», который ехал в попутном направлении. Произошло столкновение, в котором на месте аварии погиб 26-летний мотоциклист, житель Слуцка.

Украинец не справился с управлением автомобиля «Фольксваген Пассат» возле деревни Юрковичи Логойского района утром 5 июля. Около 07:30 25-летний парень съехал в кювет, где машина перевернулась. Его сверстник-пассажир погиб на месте. Сам водитель, который не имеет прав управления транспортными средствами, с травмами госпитализирован.

По всем ДТП проводятся проверки.

– Госавтоинспекция напоминает, что водители должны учитывать погодные условия, которые постоянно меняются, быть внимательными при движении в темное время суток, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию до попутных автомобилей, снижать скорость вблизи остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, – отметил Сергей Чеботарев.

https://www.mlyn.by/

 
 
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В воскресенье, 7 июля, в Минской области случились два ДТП со смертельным исходом.
 
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