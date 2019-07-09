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Уголовному делу по обвинению в причинение тяжких телесных повреждений

10.07.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Т. обвинялся в том, что 25 февраля 2019 года около 11 часов 40 минут, находясь за рулем погрузчика фронтального одноковшового марки «Амкадор 342 С-03», перед началом движения на закрытой территории молочно-товарной фермы «Малая Ухолода», имея реальную возможность заблаговременно наблюдать изменение дорожных условий, при подходе к кабине погрузчика, а именно то, что перед ковшом погрузчика располагаются люди, которые выполняют работы по наполнению ковша погрузчика кормом для крупного рогатого скота, что было очевидно по их внешним признакам, которые в дальнейшем не пропадали из поля его зрения, что требовало от водителя при начале движения на погрузчике усиления бдительности и внимания в направлении места, где располагались люди, чтобы исключить вероятность наезда на них, проявил преступную небрежность и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, поскольку обладал информацией о месте нахождения людей, и, находясь в кабине погрузчика за рулем, мог видеть людей, которые находились перед ковшом погрузчика, не убедился, что его действия будут безопасны и не создадут препятствия для дорожного движения, совершил наезд на находящегося перед ковшом погрузчика А.

В результате ДТП А. причинены тяжкие телесные повреждения.

Обвиняемый Т. виновным себя признал полностью, раскаялся в содеянном.

Приговором суда Борисовского района от 18.07.2019 Т. признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, и на основании ч. 2 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Старший помощник прокурора Борисовского района юрист 1 класса  Е.А.Мельникова

 
 
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