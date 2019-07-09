Задержан мужчина, который 19 лет назад, еще подростком, с приятелем убил пенсионерку

Источник материала: Tut.by

По подозрению в убийстве пенсионерки 19-летней давности задержали 36-летнего минчанина, сообщили в СК. Он рассказал, что 69-летнюю женщину зарезал его товарищ, но тело в ванне с водой они оставили вместе, забрали вещи бобруйчанки и скрылись.

Тело бобруйчанки нашли у нее дома с колото-резаным ранением шеи, и в апреле 2000 года возбудили уголовное дело. Следствие установило, что женщина была очень коммуникабельна и легко заводила знакомства. Однако причастность к преступлению ни одного из более 80 ее знакомых так и не была установлена.

В 2019 году оперативники получили информацию о возможных преступниках — двух минчанах. Один из них к этому времени уже 11 лет как умер. Второго задержали, и его причастность к совершению убийства подтвердилась.

Во время допроса подозреваемый рассказал, что весной 2000 года на железнодорожном вокзале в Минске он и его товарищ познакомились с потерпевшей, которая пригласила их к себе в гости в Бобруйск. Через несколько дней парни — тогда несовершеннолетние — приехали к женщине домой. Во время распития спиртного, по словам допрашиваемого, его товарищ ударил женщину ножом в шею. Пенсионерка умерла на месте. Ее тело приятели поместили в ванну, наполненную водой, после чего сложили в сумки имущество убитой и уехали.